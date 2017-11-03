Юбилей хора ветеранов

В поселке Тяжинский отметили 30-летие народного коллектива хора ветеранов имени Юрия Дмитриевича Черняева.

Самодеятельные артисты порадовали земляков своим песенным творчеством. В районном Доме культуры «Юбилейный» в исполнении коллектива-юбиляра звучали песни о России, народные песни. Созданный к знаменательной дате видеофильм познакомил зрителей с историей хора ветеранов.

Начальник управления культуры администрации Тяжинского муниципального района Алексей Васильевич Суханов вручил участникам хорового коллектива заслуженные награды.

Хор был создан в канун 70-летия Октябрьской революции, в сентябре 1987 года. Тогда самодеятельные артисты выступили перед тяжинцами с песней «Красная гвоздика». С тех пор хор никогда не прекращал своей деятельности. Первым его руководителем стал выпускник Московского института культуры, преподаватель Тяжинской музыкальной школы, поэт и композитор Юрий Дмитриевич Черняев.

В 1993 году хору было присвоено звание «народный», а с 1995 года он носит имя Юрия Дмитриевича Черняева. Несмотря на то, что творческий коллектив исполняет произведения различных авторов, тем не менее, песни Юрия Дмитриевича Черняева в его репертуаре занимают заметное место.

В 1994 году хора возглавил Юрий Васильевич Сафаров, талантливый музыкант, заслуженный работник культуры России. Концертмейстером стал Александр Владимирович Козелков, который работает с коллективом по настоящее время. В 1998-2003 годах хором руководила Эльза Зуфаровна Воробьева, выпускница Кемеровского культпросветучилища.

Хор ветеранов тесно сотрудничает с другими ветеранскими хоровыми коллективами Кемеровской области. С 2003 года руководителем хора ветеранов стала выпускница Академии культуры и искусств, преподаватель Тяжинской музыкальной школы Ольга Александровна Воронкова. Она продолжила традиции прошлых лет и внесла много нового в творческую жизнь коллектива.

В 2008-2011 годах хором ветеранов руководила выпускница Кемеровского университета культуры и искусств Ольга Петровна Иванова (Яковлева). С приходом нового хормейстера репертуар хора пополнился новыми, яркими, интересными произведениями. Стало традицией ежегодно давать отчётные концерты народного коллектива для населения поселка. В 2010 году хор стал лауреатом областного фестиваля самодеятельного художественного творчества ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.

В 2011-2013 годах коллектив возглавляла Лилия Анатольевна Литвинова. В этот период репертуар хора ветеранов пополнился новыми произведениями, продолжалась концертная деятельность. При хоре ветеранов существует коллектив-спутник – ансамбль «Задоринка». Это мобильный коллектив, выступающий на малых концертных площадках, в сельских клубах. В 2012 году хор ветеранов стал Дипломантом III степени областного фестиваля самодеятельного творчества ветеранов войны, труда и правоохранительных органов «Песней жизнь воспеваем».

С 2013 года коллективом руководит выпускница Кемеровского университета культуры и искусств Наталья Анатольевна Чухрова. В 2017 году участники хора стали Дипломантами III степени областного фестиваля «Поющий край». Хор ветеранов войны имени Юрия Дмитриевича Черняева награждён Благодарственными письмами и Грамотами Департамента культуры, областного Центра народного творчества и досуга, администрации района, управления культуры.