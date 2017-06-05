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Юбилейный концерт хореографической студии «Стиль»

3 июня в концертном зале Дворца культуры «Энергетик» КГО состоялся юбилейный концерт хореографической студии «Стиль».

Более 100 юных танцоров подарили свое искусство для жителей города Калтан. Программа концерта состояла из 20 номеров и 6 вокальных поздравлений от гостей. Представлены работы разных стилей и направлений хореографического искусства: детский, классический, бальный, современный, стилизованный народный танцы.

Великолепные хореографические постановки, задорная музыка, яркие сценические костюмы, сменялись перед зрителями один за другим подобно ярким краскам акварели. В концертную программу вошли как уже всем полюбившиеся танцы, так и новые постановки.

Яркими самоцветами засверкают номера детских танцевальных коллективов «Гномы», «Капельки» (руководитель Дарья Гофман), «Ритмы», «Солнышко», «Стрекоза» (руководитель Ольга Лызова). Коллектив с успехом выступает на лучших сценических площадках города.

И вот уже пятнадцать лет радует зрителей, поражая своими костюмами и очаровывая великолепной пластикой и ритмичностью. Количество присутствующих зрителей – 250 человек, участников концертной программы – 120 человек.

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
05/06/2017
Культура
Калтан
Новости Кузбасса

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