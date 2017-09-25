В администрации Тяжинского муниципального района в торжественной обстановке поздравили юбиляров.

За многолетний творческий труд, личный вклад в развитие культуры Тяжинского района и в связи с 55-летием со дня рождения Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района на металле в торжественной обстановке награжден начальник Управления культуры администрации Тяжинского муниципального района Алексей Васильевич Суханов.

Большую часть своей трудовой деятельности, а это более 35 лет, А. В. Суханов посвятил сфере культуры Тяжинского района, в течение 9 лет возглавлял коллектив Тяжинского районного Дома культуры. За этот период появилось множество новых форм работы с населением, способствующих увеличению количества платных услуг.

Затем преподавал актерское мастерство в Тяжинской детской школе искусств № 31, заведуя отделениями театрального и эстетического воспитания. С 2008 года Алексей Васильевич работает в должности начальника управления культуры.

При его непосредственном участии была подготовлена проектно-сметная документация и государственной экспертизы проекта реконструкции районного Дома культуры «Юбилейный», находившегося в аварийном состоянии. Отремонтированы Чулымский, Макаровский и Октябрьский сельские Дома культуры. Организован клуб-музей в помещении бывшей восьмилетней школы в поселке Итатский. Районный народный театр «Лица» переведен в новое, специально оборудованное здание.

Алексей Васильевич – умный и талантливый руководитель. Его уважают коллеги и ценят подчиненные. Благодаря богатому творческому опыту, яркому таланту актера, высокому профессионализму Алексея Васильевича ни одно мероприятие в районе на протяжении многих лет не проходит без его участия.

Много лет Алексей Васильевич являлся ведущим актером Тяжинского народного театра «Лица». Творческую деятельность Алексей Васильевич всегда успешно совмещал с общественно-политической. На протяжении трех созывов он был депутатом Тяжинского районного Совета народных депутатов, возглавлял комитет по социальной политике. С 2004 года возглавляет районный Совет отцов.

За достижения в профессиональной деятельности Алексей Васильевич награжден благодарностью Министра культуры Российской Федерации, медалями Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, «За служение Кузбассу», «За веру и добро», неоднократно – наградами Совета народных депутатов Кемеровской области, департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, администрации Тяжинского муниципального района.

За многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления Тяжинского муниципального района и в связи с юбилеем со дня рождения (60 лет) Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района на металле награждена глава Кубитетского сельского поселения Людмила Ивановна Кандакова.

Л. И. Кандакова родилась и выросла в селе Кубитет в многодетной семье сельских тружеников. Трудовую деятельность начала в совхозе «Кубитетский» бухгалтером производственной группы, работала главным экономистом. Окончила Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономист по бухгалтерскому учету».

С 1 сентября 2000 года Людмила Ивановна – глава Кубитетского сельского совета, в 2005, 2010, 2015 годах трижды избиралась главой сельской территории, затем переименованной в сельское поселение. Общий трудовой стаж Людмилы Ивановны – 42 года, из них 17 лет в должности главы Кубитетского сельского поселения.

Людмилой Ивановной проведена большая, целенаправленная работа по благоустройству всех 4-х населенных пунктов Кубитетской территории. Убрано более 300 тополей, разобрано более 10 ветхих зданий, заменено 3 памятника участникам Великой Отечественной войны, отремонтировано более 10 км дорог по всем населенным пунктам, построен новый водопровод в деревне Новопреображенка протяженностью 2,15 км, частично заменена водопроводная сеть.

В деревне Старый Урюп заменена теплотрасса протяженностью 700 метров. Разбит парк выпускников по улице Рабочая в селе Кубитет, отремонтировано помещение храма и установлен поклонный крест в селе Кубитет и многое-многое другое.

За многолетний, добросовестный труд Л. И. Кандакова награждена медалью Кемеровской области «За служение Кузбассу», почётной грамотой Коллегии администрации Кемеровской области, неоднократно – наградами главы Тяжинского муниципального района.

Вместе с мужем воспитали дочь и сына, дали им возможность получить высшее образование. Дочь Наталья живет в городе Красноярске, работает в полиции, сын Максим – заместитель директора Кубитетского дома-интерната для престарелых. Людмила Ивановна помогает детям в воспитании внука и двоих внучек.

За многолетний добросовестный труд в системе образования Тяжинского муниципального района, активную гражданскую позицию и в связи с юбилеем со дня рождения Почётной грамотой главы Тяжинского муниципального района на металле награждена директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тяжинская средняя общеобразовательная школа № 3» Тамара Владимировна Гуляева.

Т. В. Гуляева работает в Тяжинской средней общеобразовательной школе № 3 более 23 лет, из них 10 лет – в должности директора школы. Под руководством Тамары Владимировны коллектив школы показывает стабильно высокие профессиональные результаты, педагоги ежегодно принимают участие в очных и заочных областных, всероссийских конкурсах, конференциях, защищая честь района, за что школе выделялись областные гранты на ресурсное оснащение в 2007, 2008, 2010, 2012, 2014 гг.

С 2011 года Тамара Владимировна является руководителем муниципальной экспериментальной площадки «Формирование духовно-нравственных качеств личности школьников», она входит в состав рабочей группы областной экспериментальной площадки «Нормативное правовое сопровождение введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».

В школе в течение 4-х лет работает базовая площадка Департамента образования и науки Кемеровской области по реализации федерального государственного образовательного стандарта основной школы. На базе школы регулярно проходят семинары-практикумы, заседания районных методических объединений учителей-предметников, районные конкурсы педагогического мастерства, районные ученические конференции.

Обучающиеся школы занимают призовые места в районных и областных спартакиадах, предметных олимпиадах муниципального и регионального уровня. В заочных всероссийских предметных чемпионатах воспитанники Тамары Владимировны по предмету являются постоянными победителями и призерами районных предметных олимпиад, ее выпускники показывают стабильно высокие результаты на ЕГЭ и ГИА по географии. Тамара Владимировна является экспертом ЕГЭ по географии более восьми лет.

Тамара Владимировна поощряет и развивает творческие способности школьников, занимается с одаренными детьми. Большое внимание уделяет воспитанию нравственных качеств личности, уважению к старшему поколению.

За достижения в профессиональной деятельности Т. В. Гуляева награждена нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», медалью Кемеровской области «За достойное воспитание детей», неоднократно – наградами главы Тяжинского муниципального района.

Тамара Владимировна – не только прекрасный педагог. Вместе с мужем воспитали дочь и сына, которые окончили высшие учебные заведения на «отлично». В настоящее время дочь работает в городе Анжеро-Судженске в должности мирового судьи. Сын – в отделе МВД России по Тяжинскому району.