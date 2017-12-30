В администрации Тяжинского муниципального района в торжественной обстановке чествовали юбиляров.

За многолетний безупречный труд в системе здравоохранения Тяжинского муниципального района, высокое профессиональное мастерство и в связи с юбилеем со дня рождения (70 лет) Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждена врач психиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Тяжинская районная больница» Раиса Андреевна Сардаковская.

Р. А. Сардаковская работает в Тяжинской районной больнице более 40 лет. Владеет современными методами диагностики и лечения психических и наркологических расстройств. Принимает участие во внедрении в практику современных методов организации психиатрической помощи.

Раиса Андреевна Сардаковская внимательно следит за достижениями отечественной и зарубежной психофармакологии. Интересуется вопросами из области смежных дисциплин: нейропсихиатрии, неврологии, психологии, психотерапии, психореаниматологии. Пользуется уважением в коллективе.

За большой личный вклад в развитие системы здравоохранения Кемеровской области, активную работу, направленную на оздоровление жителей Тяжинского муниципального района Раиса Андреевна Сардаковская награждена медалями Кемеровской области «За служение Кузбассу», «За веру и добро».

За многолетний плодотворный труд, значительные успехи в организации и совершенствовании работы по развитию художественно-эстетического творчества детей и подростков, высокий профессионализм и в связи с юбилеем со дня рождения (55 лет) Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждена преподаватель Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа № 13» Валентина Николаевна Кирюшкина.

В. Н. Кирюшкина после окончания Кемеровского художественного училища по специальности «Преподавание черчения и рисования» уже более 31 года работает преподавателем Детской художественной школы № 13.

Увлекается фотографией, живописью, графикой, мелкой пластикой из глины, изучает компьютерную графику. Принимает активное участие в работе областных семинаров. В Тяжинском районе ведет большую просветительскую работу по пропаганде изобразительного искусства – проводит открытые уроки, лекции, творческие встречи, семинары. Оказывает методическую помощь молодым преподавателям школы.

Она – дипломант фестиваля «Сибирские самоцветы», областной выставки-ярмарки «Кузбасский сувенир» и областного конкурса «Мы живем семьей единой». Валентина Николаевна – творчески работающий педагог, с индивидуальным подходом к каждому ученику.

За достижения в профессиональной деятельности Валентина Николаевна неоднократно отмечалась наградами Кемеровской области и главы Тяжинского муниципального района. В 2012 году награждена медалью «70 лет Кемеровской области».

За плодотворное сотрудничество с органами местного самоуправления Тяжинского муниципального района, активную гражданскую позицию и в связи с 50-летием со дня рождения Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награжден майор полиции, начальник отделения вневедомственной охраны по Тяжинскому району – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области» Андрей Александрович Садовский.

Майор полиции А. А. Садовский проходит службу в органах внутренних дел с января 1995 года, в войсках национальной гвардии – с октября 2016 года. Под его непосредственным руководством личным составом отделения за текущий период 2017 года было выявлено 420 человек за совершение административных правонарушений, раскрыто 34 преступления, задержано 18 человек, находящихся в розыске.

В период реформирования органов внутренних дел и перехода в войска национальной гвардии, ему удалось сохранить кадровое ядро отдела. Под его руководством значительно повысилась рентабельность и доходная часть, при этом обеспечивается надежная охрана объектов и мест хранения личного имущества граждан.

Благодаря профессиональной организации работы Тяжинский филиал занял первое место по итогам работы за 2016 год среди подразделений вневедомственной охраны области во второй подгруппе. У А. А. Садовского требовательность и принципиальность в работе сочетаются с чутким и внимательным отношением к гражданам.

Имея достаточный стаж службы в органах внутренних дел, в войсках национальной гвардии, обладая организаторскими способностями, он на собственном примере обучает молодых сотрудников ведению служебной документации, построению рабочего времени и поддержанию дисциплины.