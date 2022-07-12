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Юнармейцы побывали в гостях у Росгвардии

 В Анжеро-Судженске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии принимали в гостях юнармейцев отряда им. А. Змеева и М. Васьковского школы №17.

Росгвардейцы провели для школьников экскурсию и познакомили со службой. Стражи правопорядка продемонстрировали гостям места для учебных занятий, спортивный зал и «сердце» подразделения – пульт централизованной охраны. Школьники узнали, что бойцы ежедневно совершенствуют свои знания и отрабатывают приемы и навыки задержания преступников. Дети смогли наблюдать за работой дежурной службы, как происходит получение тревожного сигнала и ориентирование экипажа на место происшествия. Гости были поражены оперативностью работы групп задержаний, что с момента получения сигнала и до прибытия на «сработку» проходит от трех до пяти минут.

 Юнармейцы встретились с экипажем вневедомственной охраны Росгвардии, который только что вернулся с патрулирования городских улиц, и поинтересовались обстановкой в родном городе. Стражи правопорядка заверили, что кузбассовцы находятся под надежной защитой.

 В завершении встречи ребята выяснили, как поступают на службу в Росгвардию и узнали, что их всегда будут рады принять в ряды войск правопорядка после окончания учебы.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
12/07/2022
Общество
Анжеро-Судженск

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