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Юнгардейцы стали призерами всероссийского экологического конкурса

 В Кемерове подшефные Росгвардии школы №74 стали серебряными призерами в рамках всероссийского конкурса «Региональное мероприятие Всероссийского «Праздника Эколят – Молодых защитников Природы».

Юные экологи Росгвардии представили проект «Школьный экологический марафон «Зелень» и провели познавательные мастер-классы для школьников. Маскотом проекта юнгвардейцев стала белка по имени Ксюша, которая помогала ребятам и веселила участников.

 За почетное второе место юнгвардейцы были награждены важной для юных экологов Красной книгой Кузбасса.

 

Фото: Росгвардия

 

Экология
kuzbassnews.ru
24/10/2022
Экология
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