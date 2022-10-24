Юнгардейцы стали призерами всероссийского экологического конкурса

В Кемерове подшефные Росгвардии школы №74 стали серебряными призерами в рамках всероссийского конкурса «Региональное мероприятие Всероссийского «Праздника Эколят – Молодых защитников Природы».

Юные экологи Росгвардии представили проект «Школьный экологический марафон «Зелень» и провели познавательные мастер-классы для школьников. Маскотом проекта юнгвардейцев стала белка по имени Ксюша, которая помогала ребятам и веселила участников.

За почетное второе место юнгвардейцы были награждены важной для юных экологов Красной книгой Кузбасса.

Фото: Росгвардия