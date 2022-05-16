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Юнгвардейцы и их наставники из Росгвардии поучаствовали в масштабном ЭКОсубботнике

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и ученики класса Росгвардии школы №74 совместными усилиями убрали городской бор.

 Под эгидой Российского экологического оператора школьники под руководством росгвардейцев очистили Рудничный бор от пластика, бумаги, листвы и прочего мусора. Также в уборке приняли участие организация волонтеров-экологов “Делай!”, студенты различных учебных учреждений и добровольцы.

 «Считаю, что субботники — это отличная традиция, которая существует в нашем регионе. Она призвана популяризировать полезные привычки — не мусорить, сохранять в чистоте свой город, — отметил воспитанник класса Росгвардии школы №74 Вадим Башмаков.

 Сотрудники и военнослужащие Росгвардии совместно с юнгвардейцами регулярно посвящают свое время борьбе за чистоту. Школьники и росгвардейцы проводят уборки в парках, а также приводят в порядок места захоронения представителей войск правопорядка.

 

Экология
Кемерово
kuzbassnews.ru
16/05/2022
Экология
Кемерово

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