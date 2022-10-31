Юнгвардейцы и их родители стали участниками экологической акции

В Кемерове в центре дополнительного образования детей им. В. Волошиной воспитанники профильного 6-го класса Росгвардии школы №74 вместе с родителями поучаствовали в городской экологической акции «Охотники за батарейками».

Вместе с родителями юнгвардейцы собрали более 700 батареек, которыми наполнили 5-литровые бутылки, и принесли для дальнейшей утилизации. Кроме этого, воспитанники Росгвардии собрали большое количество макулатуры, которая также будет переработана. В ходе акции педагоги центра провели для ребят экскурсию по учреждению.

Юнгвардейцы регулярно участвуют в эколого-биологических проектах с целью улучшения состояния окружающей среды, экологического просвещения и благоустройства территорий города. Ребята круглый год очищают памятные места, городские парки, посещают приюты для бездомных животных, а также делают скворечники для птиц.

Фото: Росгвардия