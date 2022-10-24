Юнгвардейцы написали более 600 писем в поддержку росгвардейцев-участников СВО

В рамках уроков Мужества воспитанники профильного класса Росгвардии кемеровской школы №74 написали более 600 писем поддержки землякам, участвующим в специальной военной операции.

В письмах дети написали, что гордятся солдатами и офицерами и ждут их домой с Победой. Кроме слов поддержки, ребята нарисовали бойцам трогательные рисунки, а также сделали своими руками подделки.

Часть детских посылок с добрыми пожеланиями переданы бойцам Росгвардии, чтобы поддержать их на передовой.

Фото: Росгвардия