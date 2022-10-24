Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Юнгвардейцы написали более 600 писем в поддержку росгвардейцев-участников СВО

 В рамках уроков Мужества воспитанники профильного класса Росгвардии кемеровской школы №74 написали более 600 писем поддержки землякам, участвующим в специальной военной операции.

В письмах дети написали, что гордятся солдатами и офицерами и ждут их домой с Победой. Кроме слов поддержки, ребята нарисовали бойцам трогательные рисунки, а также сделали своими руками подделки.

 Часть детских посылок с добрыми пожеланиями переданы бойцам Росгвардии, чтобы поддержать их на передовой.

 

 

 

Фото: Росгвардия

 

Образование
kuzbassnews.ru
24/10/2022
Образование
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus