Юнгвардейцы написали более 600 писем в поддержку росгвардейцев-участников СВО

В рамках уроков Мужества воспитанники профильного класса Росгвардии кемеровской школы №74 написали более 600 писем поддержки землякам, участвующим в специальной военной операции.
В письмах дети написали, что гордятся солдатами и офицерами и ждут их домой с Победой. Кроме слов поддержки, ребята нарисовали бойцам трогательные рисунки, а также сделали своими руками подделки.
Часть детских посылок с добрыми пожеланиями переданы бойцам Росгвардии, чтобы поддержать их на передовой.
Фото: Росгвардия
24/10/2022