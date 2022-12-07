Юнгвардейцы обратились к знаменитому еноту с позывным "Херсон" и его спасителям

В Кемерове воспитанники Росгвардии школы №74 совместно с наставниками из отряда мобильного особого назначения «Оберег» подготовили видеообращение с новогодним приветом для одного из символов СВО – еноту с позывным «Херсон».

В своем послании школьники пожелали спасителям знаменитого зверька здоровья, счастья и победы. Кроме этого, юнгвардейцы подготовили полосатому адресату и его боевым товарищам письма с рисунками, а также новогодние подарки.

Школьники были тронуты судьбой спасенного российскими военнослужащими херсонского зверька, который получил известность в одной из популярных социальных сетей, и решили познакомиться с его сородичем из Кемерова. Юнгвардейцы на днях посетили одного из самых знаменитых в России енота Тему, хозяйка которого рассказала ребятам, как ухаживать за животным и какие лакомства он предпочитает.

Ребята выразили надежду, что в скором будущем им удастся также близко познакомиться с военным енотом из Херсона.

Фото: Росгвардия