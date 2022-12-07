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Юнгвардейцы обратились к знаменитому еноту с позывным "Херсон" и его спасителям

 В Кемерове воспитанники Росгвардии школы №74 совместно с наставниками из отряда мобильного особого назначения «Оберег» подготовили видеообращение с новогодним приветом для одного из символов СВО – еноту с позывным «Херсон».

В своем послании школьники пожелали спасителям знаменитого зверька здоровья, счастья и победы. Кроме этого, юнгвардейцы подготовили полосатому адресату и его боевым товарищам письма с рисунками, а также новогодние подарки.

 Школьники были тронуты судьбой спасенного российскими военнослужащими херсонского зверька, который получил известность в одной из популярных социальных сетей, и решили познакомиться с его сородичем из Кемерова. Юнгвардейцы на днях посетили одного из самых знаменитых в России енота Тему, хозяйка которого рассказала ребятам, как ухаживать за животным и какие лакомства он предпочитает.

  Ребята выразили надежду, что в скором будущем им удастся также близко познакомиться с военным енотом из Херсона.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
07/12/2022
Общество
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