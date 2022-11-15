Юнгвардейцы оказали помощь семье мобилизованного кемеровчанина

В Кемерове в рамках всероссийской акции #МыВместе воспитанники 9-го класса Росгвардии оказали помощь семье мобилизованного кемеровчанина.

Юнгвардейцы откликнулись на призыв супруги защитника Донбасса, проживающей в частном доме с подсобным хозяйством. Юные волонтеры помогли хозяйке навести порядок в загонах с домашними животными и в другой полезной работе по дому. Кемеровчанка поблагодарила ребят и призналась, что с такими помощниками удалось справиться со всеми неотложными делами до наступления холодов. Со своей стороны юнгвардейцы пообещали и дальше оказывать посильную помощь супруге защитника Донбасса.

Воспитанники Росгвардии являются постоянными участниками благотворительных акций. Ребята восстанавливают места захоронения воинов-земляков, участвуют в экологических акциях по уборке городских парков и помогают городским приютам для бездомных животных.

Фото: Росгвардия