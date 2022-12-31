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Юнгвардейцы поздравили ветеранов, сотрудников и военнослужащих Росгвардии с Новым годом

 В Кемерове воспитанники Росгвардии школы №74 поздравили своих наставников, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, с наступающим Новым годом. Юнгвардейцы записали для сотрудников и военнослужащих Росгвардии, находящихся в командировке видеообращение с искренними пожеланиями и поздравлениями.  «В этот Новый год хотим пожелать крепкого здоровья и мирного неба над головой тем, кто в новогоднюю ночь будет на службе: врачам, спасателям, полицейским и нашим наставникам росгвардейцам, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.В 2023 году мы ждём вас с победой!», – сказали слова поддержки юнгвардейцы.  Кроме этого, школьники посетили ветеранов «Боевого братства» поздравили с наступающим праздником и 25-летием организации. Председатель кемеровского исполкома Всероссийской общественной организации подполковник в отставке Игорь Полянский поблагодарил ребят за поздравление и в честь годовщины вручил юнгвардейцам медали «25 лет Боевому братству».

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
31/12/2022
Общество
Кемерово
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