Юнгвардейцы поздравили ветеранов, сотрудников и военнослужащих Росгвардии с Новым годом

В Кемерове воспитанники Росгвардии школы №74 поздравили своих наставников, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, с наступающим Новым годом. Юнгвардейцы записали для сотрудников и военнослужащих Росгвардии, находящихся в командировке видеообращение с искренними пожеланиями и поздравлениями. «В этот Новый год хотим пожелать крепкого здоровья и мирного неба над головой тем, кто в новогоднюю ночь будет на службе: врачам, спасателям, полицейским и нашим наставникам росгвардейцам, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.В 2023 году мы ждём вас с победой!», – сказали слова поддержки юнгвардейцы. Кроме этого, школьники посетили ветеранов «Боевого братства» поздравили с наступающим праздником и 25-летием организации. Председатель кемеровского исполкома Всероссийской общественной организации подполковник в отставке Игорь Полянский поблагодарил ребят за поздравление и в честь годовщины вручил юнгвардейцам медали «25 лет Боевому братству».

Фото: Росгвардия