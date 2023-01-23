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Юнгвардейцы познакомились с традициями кузбасского казачьего центра

 В Кемерове воспитанники профильных 6 и 7 классов Росгвардии школы №74 познакомились с традициями и обычаями семейного казачьего центра «Братуница».

Для ребят провели познавательную экскурсию, в ходе которой представители центра рассказали юнгвардейцам об истории казачества в Сибири, обычаях и традициях. Ребята узнали, что именно казаки в районах Кузнецкой крепости обороняли рубежи России от набегов окрестных племен. Кроме этого, гости центра познакомились с образцами колющего и рубящего оружия, воссозданного энтузиастами военно-исторических клубов.

 В завершении встречи под наставничеством казака и руководителя центра Андрея Рея дети исполнили казачьи песни и попробовали свои силы во владении шашкой. Ребята выразили надежду на дальнейшее знакомство с казачьими традициями.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Культура
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kuzbassnews.ru
23/01/2023
Культура
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