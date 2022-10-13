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Юнгвардейцы стали победителями соревнований по пожарно-прикладному спорту в Кузбассе

 В областном центре на территории пожарной части прошли городские соревнования по пожарно-прикладному спорту «Ликвидация». В них приняли участие 16 школьных команд, среди которых воспитанники профильного класса Росгвардии школы №74.

В ходе соревнований участники состязались в боевом развёртывании пожарного оборудования с преодолением полосы препятствия, транспортировке и спуске пострадавшего с учебной башни, оказании первой помощи, а также скоростной экипировке в боевую одежду пожарного.

 Работу спортсменов в личном и командном первенстве оценивали добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей под руководством регионального представителя Дениса Радина. По итогу соревнований в младшей возрастной группе воспитанники Росгвардии продемонстрировали лучшие результаты, заняв первое общекомандное место. Кроме этого, юнгвардейцы из старшей возрастной группы стали обладателями второго почетного места.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
13/10/2022
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