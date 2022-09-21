Юнгвардейцы стали участниками акции "Мой город в движении"

В Кемерове воспитанники класса Росгвардии школы №74 поучаствовали в спортивной акции, посвященной Всероссийскому дню ходьбы. Целью акции является популяризация здорового образа жизни и распространение спортивных ценностей у кузбассовцев.

Юнгвардейцы сформировали команду из восьми участников, каждому из которых предстояло преодолеть километр специально составленного маршрута, чтобы в результате на геотрекере получилась одна из букв наименования областного центра. Для пеших прогулок был выбран реликтовый Рудничный сосновый бор и другие примечательные районы города.

В конце маршрута у ребят получилось составить название столицы Кузбасса и сделать памятные фотографии на фоне городских достопримечательностей.

Фото: Росгвардия