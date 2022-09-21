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Юнгвардейцы стали участниками акции "Мой город в движении"

 В Кемерове воспитанники класса Росгвардии школы №74 поучаствовали в спортивной акции, посвященной Всероссийскому дню ходьбы. Целью акции является популяризация здорового образа жизни и распространение спортивных ценностей у кузбассовцев.

Юнгвардейцы сформировали команду из восьми участников, каждому из которых предстояло преодолеть километр специально составленного маршрута, чтобы в результате на геотрекере получилась одна из букв наименования областного центра. Для пеших прогулок был выбран реликтовый Рудничный сосновый бор и другие примечательные районы города.

 В конце маршрута у ребят получилось составить название столицы Кузбасса и сделать памятные фотографии на фоне городских достопримечательностей.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
21/09/2022
Общество
Кемерово
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