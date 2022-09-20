Юнгвардейцы встретились со знаменитым автором детских книг

В областном центре в музее-заповеднике «Красная горка» воспитанники класса Росгвардии школы № 74 познакомились с доктором биологических наук – автором детских книг Андреем Куприяновым. Лауреат X Международной литературной премии им. П. П. Ершова рассказал юнгвардейцам о создании сборника экосказок.

«Я долго думал, как приучить детей любить природу? Если будут говорить мудреным научным языком, они не поймут. Если буду заниматься морализаторством, то, наверняка, сделают все наоборот. Тогда я сел и написал сказку. Потому другую, потом третью», - поделился с детьми Андрей Куприянов.

Школьники пообещали именитому профессору биологии беречь природу родного края и рассказали, как совместно с наставниками из Росгвардии регулярно участвуют в субботниках и экологических акциях.

Фото: Росгвардия