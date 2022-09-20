Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Юнгвардейцы встретились со знаменитым автором детских книг

 В областном центре в музее-заповеднике «Красная горка» воспитанники класса Росгвардии школы № 74 познакомились с доктором биологических наук – автором детских книг Андреем Куприяновым. Лауреат X Международной литературной премии им. П. П. Ершова рассказал юнгвардейцам о создании сборника экосказок.

«Я долго думал, как приучить детей любить природу? Если будут говорить мудреным научным языком, они не поймут. Если буду заниматься морализаторством, то, наверняка, сделают все наоборот. Тогда я сел и написал сказку. Потому другую, потом третью», - поделился с детьми Андрей Куприянов.

 Школьники пообещали именитому профессору биологии беречь природу родного края и рассказали, как совместно с наставниками из Росгвардии регулярно участвуют в субботниках и экологических акциях.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
20/09/2022
Культура
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus