Юнгвардейцы взяли призовые места в соревнованиях по пауэрлифтингу

В областном центре прошли городские соревнования, в которых воспитанники Росгвардии школы №74 одержали победу, забрав пять призовых мест.

Юнгвардейцы приняли участие в состязаниях, выполнив упражнения становой тяги, приседа и жима лежа. Максимальный общий вес выполненных упражнений составил 205 килограмм. Ученицы 6-го класса Екатерина Другова и Полина Зеленина в рамках спортивного мероприятия смогли несколько раз выполнить взрослый разряд.

Воспитанники Росгвардии смогли завоевать три серебра и два золота. Наставник и тренер Надежда Синдикас поздравила юнгвардейцев с победой.

Фото: Росгвардия