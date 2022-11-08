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Юнгвардейцы взяли призовые места в соревнованиях по пауэрлифтингу

 В областном центре прошли городские соревнования, в которых воспитанники Росгвардии школы №74 одержали победу, забрав пять призовых мест.

Юнгвардейцы приняли участие в состязаниях, выполнив упражнения становой тяги, приседа и жима лежа. Максимальный общий вес выполненных упражнений составил 205 килограмм. Ученицы 6-го класса Екатерина Другова и Полина Зеленина в рамках спортивного мероприятия смогли несколько раз выполнить взрослый разряд.

 Воспитанники Росгвардии смогли завоевать три серебра и два золота. Наставник и тренер Надежда Синдикас поздравила юнгвардейцев с победой.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
kuzbassnews.ru
08/11/2022
Спорт
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