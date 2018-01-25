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Юные исследователи природы соберутся в Кемерово на конференции

В Кемерове пройдёт городская открытая конференция исследовательских работ школьников «Юный исследователь природы - 2018».

26 января в 10.00 в Институте биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ будет проходить очный этап.

Конференция проводится по следующим секциям: «Зоология и экология животных», «Ботаника и экология растений», «Экология и охрана окружающей среды», «Человек и его здоровье» и «Юный натуралист».

Образование
Кемерово
kuzbassnews.ru
25/01/2018
Образование
Кемерово
Новости Кузбасса

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