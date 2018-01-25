Юные исследователи природы соберутся в Кемерово на конференции

В Кемерове пройдёт городская открытая конференция исследовательских работ школьников «Юный исследователь природы - 2018».
26 января в 10.00 в Институте биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ будет проходить очный этап.
Конференция проводится по следующим секциям: «Зоология и экология животных», «Ботаника и экология растений», «Экология и охрана окружающей среды», «Человек и его здоровье» и «Юный натуралист».
25/01/2018
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