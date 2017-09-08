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Юные дарования из поселка Тяжинский побывали в международной летней творческой школе «Новые имена» в Суздале

Учащиеся Тяжинской детской школы искусств № 31 Ульяна Есип и Егор Вилло со своим преподавателем Раисой Михайловной Игиной выступали в концертах, участвовали в работе мастер-классов.
В течение двух недель одаренные дети России и стран ближнего зарубежья занимались музыкой с выдающимися деятелями искусства, участвовали в спортивных мероприятиях, познакомились с историей Владимирской земли и достопримечательными местами Суздаля.
По итогам концертных выступлений ученики Ульяна Есип и Егор Вилло, преподаватель Раиса Михайловна Игина, были награждены дипломами и памятными подарками. Ульяна Есип получила приглашение на учебу в Российскую академию музыки имени Гнесиных.
Международная летняя творческая школа оставила незабываемые впечатления у всех участников поездки, которая стала возможной благодаря Департаменту культуры и национальной политики Кемеровской области, Губернаторскому культурному центру «Юные дарования Кузбасса» и администрации Тяжинской детской школы искусств № 31.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/09/2017
Образование
Тяжин
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Новости Кузбасса

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