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Юные художники ДШИ №54 посетили культурную столицу России г.Санкт-Петербург.

Юные художники ДШИ №54 посетили культурную столицу России г.Санкт-Петербург.

Двенадцать учащихся под руководством преподавателя Поддубной Ю.С. десять дней своих каникул посвятили незабываемому путешествию: посетили Гранд -макет России, Храм Спас на Крови, Исаакиевский Собор, где помимо экскурсии, поднялись по внутренней винтовой лестнице на невероятную высоту 43 метров, необходимо было преодолеть 211 ступенек, и увидели Петербург с высоты птичьего полёта! Затем побывали в великолепных дворцах Павловска и Царского села. Сделали памятные пленэрные зарисовки парковой архитектуры садов Екатерининского парка.

Выпускница Детской школы искусств Анна Хорохорина, которая проживает теперь в северной столице, сопроводила ребят по городу - показала город в пешеходных экскурсиях, свозила группу в город Кронштадт, сводила на зарисовки в Летний сад. Неизгладимое впечатление от ночной прогулке по Неве на теплоходе - захватывающий рассказ экскурсовода о всех историях мостов, под которыми проходил тур, а так же о создании архитектурных ансамблей по берегам реки, завершился музыкальным шоу разведения Дворцового и Троицкого мостов. Русский музей и Эрмитаж - самые посещаемые иностранными туристами места!

Нашей группе удалось пройтись по великолепным залам, послушать увлекательные экскурсионные рассказы, рассмотреть оригинальные шедевры мировой живописи и скульптуры вблизи. Интерьеры завораживают своим великолепием! В последний день путешествия побывали в знаменитой Петропавловской крепости, внимательно выслушали рассказ об усыпальнице семьи Романовых, историях этой династии. Экскурсия продолжилась в тюрьме, на минуту окунулись в быт заключённых, войдя в камеру без освещения... Долгожданный выстрел пушки стал завершающим и запоминающимся своей мощью! 

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
17/07/2017
Культура
Полысаево
Новости Кузбасса

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