Юные художники из Мариинска стали лауреатами международного конкурса

Ученица детской художественной школы № 10 Александра Лозова с работой «Творческий полет» удостоена Гран-при. Таисия Бесунова с работой «Повелительница звезд» получила Диплом первой степени.

Лауреатов подготовила преподаватель Анна Владимировна Барисевич. Работы победительниц вошли в каталог выставки и в состав передвижных выставок, которые увидят тысячи детей и взрослых во многих регионах России.

Международный конкурс детского рисунка «Мы – дети Космоса», это уникальный культурный проект Благотворительного Фонда имени Елены Ивановны Рерих и Международного Центра Рерихов реализующийся при поддержке Российской академии художеств и Международного союза педагогов-художников.

В 2024 году тема конкурса «Любовь – гармония души и космоса» привлекла внимание почти 2,5 тысяч детей из России, Беларуси, Казахстана, Болгарии, Китая, Черногории и Грузии.

Фото: детская художественная школа № 10 города Мариинска