Юные калтанцы побывали на концерте заслуженного артиста России Геннадия Пыстина

В Осинниках вспыхнула и загорелась легковушка В Осинниках вспыхнул и сгорел легковой автомобиль. Такими данными делятся региональные СМИ с...

В Кузбассе наказали родителей, чей сын напился и получил обморожение В Белове Кемеровской области наказали родителей, чей сын напился и получил обморожение.

Двое киселевчан устроили в кафе дуэль на стульях Между оппонентами возникла ссора, в ходе которой оба посетителя схватили деревянные стулья и...