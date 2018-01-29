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Юные калтанцы побывали на концерте заслуженного артиста России Геннадия Пыстина

Школа искусств №43 стала концертной площадкой для заслуженного артиста России, лауреата Международной премии «DUO KODAMA», солиста Новосибирской филармонии, пианиста Геннадия Анатольевича Пыстина.

Музыкант приехал в Калтан с сольной программой «Музыка для детей». На концерте прозвучали произведения Д. Д. Шостаковича, А. Н. Скрябина, Роберта Шумана, Ференца Листа, а слушателями стали обучающиеся и преподаватели школ искусств Калтанского городского округа. Главная цель  –  это привить юному поколению интерес и любовь к классической музыке, поэтому уже 13 лет школа сотрудничает с Г. А. Пыстиным, который проводит не только концерты для участников образовательного процесса, но и мастер-классы. 

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
29/01/2018
Культура
Калтан
Новости Кузбасса

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