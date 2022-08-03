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Юные патриоты из Кузбасса прошли марш-бросок вместе с росгвардейцами

В Кемеровской области, на базе центра военно-патриотического воспитания «Авангард», очередная смена патриотической молодежи региона завершила сезон масштабным марш-броском. Вместе с подростками испытания прошли представители Росгвардии.

 Гостями мероприятия стали представители общественных молодежных и ветеранских организаций, силовых структур Кузбасса, а также начальник департамента образования и науки Кемеровской области Софья Балакирева.

 Вместе с юными патриотами сотрудники кемеровского ОМОН и вневедомственной охраны Росгвардии, а также представители других силовых ведомств региона прошли полосу препятствий. Во время испытаний 50 подростков в возрасте от 12 до 16 лет преодолели водные преграды, отразили нападение условного противника, выполнили комплекс физических упражнений с элементами акробатики.

 «Дети за 10 дней подготовки стали очень упорными и сильными духом. Даже те, у кого во время тренировок что-то не получалось, сегодня выложились на все сто процентов. Ребята в ходе испытаний проявили истинное мужество и отвагу», поделился впечатлениями сотрудник кемеровского ОМОН сержант Алексей С.

 В рамках смены росгвардейцы помогли воспитанникам патриотической смены пройти физподготовку, освоить курс «Готов к спасению жизни», изучить правила дорожного движения, а также организовали для ребят спортивные, туристско-краеведческие и творческие мероприятия.

 

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
03/08/2022
Спорт

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