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Юные танцоры из Тяжина стали победителями международного фестиваля-конкурса творчества «Арт-движение»

Образцовым самодеятельным коллективом, ансамблем танца «Созвездие» Дома культуры «Юбилейный» руководит Ольга Владимировна Еременко. Старшая группа коллектива с танцем «Искать похожих» стала Лауреатом первой степени, средняя группа с танцем «Город детства» - Лауреат второй степени. Юные артисты награждены Дипломами Международного арт-центра «Наследие» города Санкт-Петербурга.
Как победители конкурса, хореографические коллективы приглашены для участия в заключительном смежном проекте на международном уровне «Финал-2022», который состоится в июне 2022 года.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/05/2022
Культура
Тяжин
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