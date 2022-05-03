Юные танцоры из Тяжина стали победителями международного фестиваля-конкурса творчества «Арт-движение»

Образцовым самодеятельным коллективом, ансамблем танца «Созвездие» Дома культуры «Юбилейный» руководит Ольга Владимировна Еременко. Старшая группа коллектива с танцем «Искать похожих» стала Лауреатом первой степени, средняя группа с танцем «Город детства» - Лауреат второй степени. Юные артисты награждены Дипломами Международного арт-центра «Наследие» города Санкт-Петербурга.

Как победители конкурса, хореографические коллективы приглашены для участия в заключительном смежном проекте на международном уровне «Финал-2022», который состоится в июне 2022 года.