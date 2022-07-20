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Юным жителям Таштагольского района рассказали про службу в Росгвардии

 В Таштаголе сотрудники вневедомственной охраны в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» пригласили в подразделение подопечных местного отделения Юнармии из поселка Спасск.

Стражи правопорядка устроили для ребят познавательную экскурсию, познакомив со всеми отделениями и службами таштагольской вневедомственной охраны. Юнармейцы узнали о работе дежурных, задачах групп задержаний по защите важных социальных объектов и имущества граждан. Росгвардейцы продемонстрировали детям защитную экипировку, образцы вооружения и спецсредств. Каждому юному гостю представилась возможность примерить шлем и бронежилет, а также побывать в настоящей патрульной машине. Дети задавали сотрудникам интересующие вопросы о задержании преступников и о том, как поступить в ряды войск правопорядка.

 В завершении встречи стражи правопорядка напомнили детям о мерах личной и имущественной безопасности, а также заверили, что всегда будут рады юнармейцам в стенах Росгвардии.

Фото: Росгвардия

 

Образование
Таштагол
kuzbassnews.ru
20/07/2022
Образование
Таштагол
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