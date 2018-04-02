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Юный калтанский футболист Саид Акбаралиев пройдет обучение в детско-юношеской школе ЦСКА

Делегация МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» Калтанского городского округа в составе четырех футболистов приняла участие во Всероссийской проекте «1000 юных футболистов из моногородов», который проходил в Красноярске с 23 по 26 марта.  Проект был организован футбольным клубом ЦСКА совместно с Внешэкономбанком в рамках приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов" и проводился в предверии чемпионата Мира по футболу 2018 года.

Красноярск стал шестым городом, в котором прошли мастер-классы для юных футболистов. Чтобы поучаствовать в проекте, сюда приехали более 180 детей в возрасте от 6 до 15 лет из республики Якутия, Амурской, Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областей.

По результатам мастер-классов были отобраны самые перспективные ребята, которые смогут продолжить обучение в детско-юношеской школе ЦСКА.  От Калтана в категорию лучших вошел Акбаралиев Саид, 2004 г. р. Тренировал юного футболиста Плясунов Александр Сергеевич, тренер-преподаватель КДЮСШ города.

Спорт
Калтан
kuzbassnews.ru
02/04/2018
Спорт
Калтан
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