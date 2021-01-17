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Юный кемеровчанин стал лауреатом Всероссийского конкурса изобразительного искусства

Воспитанник Центральной детской школы искусств Тимофей Костин стал одним из двух победителей в I возрастной группе в номинации «Пейзаж» во Всероссийском конкурсе «Искусство наброска» (Санкт-Петербург).

Кроме наград конкурса 9-летний кемеровчанин получил приглашение от организатора - Санкт-Петербургского художественного лицея им. Б. Иогансона - на летние вступительные экзамены с дополнительными баллами. Несмотря на совсем юный возраст, в копилке будущего живописца уже много зарисовок, он старательно продолжает трудиться над своими работами. Наставник мальчика - преподаватель ЦДШИ Ольга Юрьевна Мальцева.

В этом году свои работы на конкурс прислали начинающие художники из Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Казани, Анапы, Новороссийска. Всего победителями стали 38 учащихся по 3 направлениям и в 3 возрастных группах.

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kuzbassnews.ru
17/01/2021
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