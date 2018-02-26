Юргинец обвиняется в сбыте особо крупной партии синтетических наркотиков

По версии следствия, 33-летний житель Юрги занимался сбытом наркотических средств в Кемерово.

Мужчина снял квартиру, где хранил и фасовал крупные партии наркотиков, которые он привозил из Москвы, Московской и Новосибирской областей.

Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области в ходе обыска изъяли более 4,5 кг синтетических наркотических средств.

После задержания обвиняемый сотрудничал со следствием и дал признательные показания.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере и хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере).

Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.