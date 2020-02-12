Юргинские росгвардейцы навестили четвероногого «коллегу»

В Юрге бойцы Росгвардии вневедомственной охраны откликнулись на призыв волонтеров городского пункта временного пребывания бездомных животных.
Работницы благотворительной организации обратились к бойцам с просьбой помочь в уборке дворовой территории от скопившегося снега. После завершения суточного дежурства стражи правопорядка посетили приют и помогли волонтерам справиться с последствием снегопада.
Юргинские росгвардейцы являются постоянными посетителями городского приюта. Кроме практической помощи добровольцам, бойцы по традиции навещают полюбившегося сторожевого пса по кличке Дед. Из-за почтенного собачьего возраста он не нашел себе новый дом и стал выполнять обязанности главного защитника. Стражи правопорядка были тронуты судьбой Деда и пообещали волонтерам регулярно навещать четвероного «коллегу».
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