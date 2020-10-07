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Юридическое лицо повторно в течение года не выполнило в установленный срок предписание об устранении выявленного нарушения земельного законодательства Российской Федерации

В апреле 2020 года, при проведении проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания, специалистами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу установлено, что юридическим лицом – АО «СУЭК – Кузбасс» допущено нарушение земельного законодательства Российской Федерации, выразившееся в повторном в течение года невыполнении в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения, или их территориальных органов об устранении нарушений земельного законодательства. Обществом не проведены в соответствии с положениями ст. 13, ст. 42, ст. 76 Земельного кодекса РФ и ст. 78 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременному вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в оборот. Часть земельного участка, общей площадью 31180 кв.м., не приведена АО «СУЭК – Кузбасс» в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства, продолжает оставаться нарушенной, вследствие производственной деятельности Общества и не может использоваться для сельскохозяйственного производства без проведения вышеуказанных мероприятий.

По данному факту нарушения земельного законодательства Российской Федерации, в отношении АО «СУЭК – Кузбасс» составлен протокол об административном правонарушении. Мировой судья судебного участка № 2 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении АО «СУЭК – Кузбасс», признал Общество виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ, и постановил подвергнуть АО «СУЭК – Кузбасс» административному наказанию в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

 

Общество
kuzbassnews.ru
07/10/2020
Общество
Новости Кузбасса

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