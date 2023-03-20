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Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

    Инспектором Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу  13 марта 2023 года проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований в отношении  сельхозтоваропроизводителя, осуществляющего производство сельскохозяйственной продукции с применением пестицидов и агрохимикатов.  В ходе анализа  информации поступившей в Управление о примененных пестицидах при выращивании гороха ООО «Плотниковское» было установлено, что  посевы  данной культуры обрабатывались пестицидами, применение  которого не разрешено регламентом, определенном Государственным каталогом пестицидов  и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

  Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Общество
kuzbassnews.ru
20/03/2023
Общество
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