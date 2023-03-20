Инспектором Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу 13 марта 2023 года проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований в отношении сельхозтоваропроизводителя, осуществляющего производство сельскохозяйственной продукции с применением пестицидов и агрохимикатов. В ходе анализа информации поступившей в Управление о примененных пестицидах при выращивании гороха ООО «Плотниковское» было установлено, что посевы данной культуры обрабатывались пестицидами, применение которого не разрешено регламентом, определенном Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.