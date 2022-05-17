«Южный Кузбасс» благоустраивает городские территории

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приняла участие в благоустройстве Междуреченска.

В рамках Всекузбасского экологического субботника работники компании преобразили Аллею Сказок – убрали мусор и листья.

В рамках всероссийской акции «Сад памяти» в междуреченском городском парке появилась Аллея памяти. Ко Дню Победы экологи и совет молодежи «Южного Кузбасса» вместе со школьниками посадили два десятка молодых лип.

«Ежегодно компания участвует в городских мероприятиях по благоустройству и озеленению. На производственных территориях также стартовал сезон посадок – на ЦОФ «Кузбасская» появилась кедровая аллея», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.