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«Южный Кузбасс» дарит подарки

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») к Новому году приготовила для детей работников и пенсионеров более 10 тысяч сладких подарков.

Праздничные наборы c килограммом конфет получат свыше 5 тысяч ребят, чьи родители работают в «Южном Кузбассе». Подарки к новогоднему столу от угольной компании получат также более 5 тысяч пенсионеров. Еще порядка 300 наборов сладостей подготовлено для детей из семей, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

В последние дни уходящего года во дворцах культуры городов Междуреченск и Мыски пройдут девять новогодних утренников. Там детей работников «Южного Кузбасса» поздравят Дед Мороз и Снегурочка, творческие коллективы ДК подготовили для них красочное представление, веселые игры и конкурсы.

Общество
Экономика
Междуреченск
kuzbassnews.ru
20/12/2019
Общество
Экономика
Междуреченск
Новости Кузбасса

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