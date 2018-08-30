«Южный Кузбасс» дарит подарки к школе

Угольная компания «Южный Кузбасс» в преддверии Дня знаний подготовила для детей работников специальные наборы для учебы и творчества.

В этом году для 400 детей сотрудников «Южного Кузбасса» впервые прозвенит школьный звонок. Угольная компания приобрела для первоклассников специальные наборы, в которые входят тетради, цветная бумага, кисти и краски, наборы фломастеров и цветных карандашей, а также другие необходимые канцелярские принадлежности для учебы и творческого развития.

Первый заместитель управляющего директора «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков встретился с будущими первоклассниками и их родителями, которые работают в управлении компании. Подобные встречи прошли во многих подразделениях «Южного Кузбасса», например, специалисты Томусинского автотранспортного управления после торжественной части продемонстрировали детям работников большегрузную технику и рассказали про БелАЗы.