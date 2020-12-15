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«Южный Кузбасс» добыл 10 миллионов тонн угля с начала года

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») преодолела рубеж в 10 млн тонн добычи с начала года. Это на 15% больше, чем за весь 2019 год.

Объемы добычи угля в 2020 году выросли и на шахтах, и на разрезах «Южного Кузбасса». Добиться этого удалось благодаря сотрудничеству с подрядными организациями, запуску новой техники и программе восстановления горнотранспортного оборудования, реализованной в прошлом году на предприятиях открытой добычи угля.

Флагман «Южного Кузбасса» – разрез «Красногорский». За 11 месяцев на этом предприятии добыто около 4,5 млн тонн угля, что почти на 60% выше, чем за январь-ноябрь 2019 года. Значительная часть – востребованный на рынке высококачественный антрацит.

Среди шахт «Южного Кузбасса» высоких результатов добилась «Сибиргинская», досрочно выполнившая годовой план по добыче угля. Здесь в конце сентября 2019-го была запущена лава 3-1-11 с общими запасами более 3,5 млн тонн. Ее предполагается отработать тремя секциями, первая из которых сейчас близится к завершению.

«Наращивать объемы производства наша компания начала еще в 2019-м: добыть по миллиону тонн угля на разрезах и шахтах «Южного Кузбасса» удалось в октябре, ноябре и декабре прошлого года. На протяжении всего 2020-го значительно росли и показатели подготовительных работ, переработки и отгрузки угля по сравнению с аналогичными периодами 2019-го. Уверен, положительная динамика сохранится и далее, мы прилагаем для этого все возможные усилия», говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

 

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kuzbassnews.ru
15/12/2020
Экономика
Междуреченск
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Новости Кузбасса

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