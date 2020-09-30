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«Южный Кузбасс» готов к чрезвычайным ситуациям

Угольная компания «Южный Кузбасс», входящая в Группу «Мечел», провела плановые учения на складе горюче-смазочных материалов.

Плановые учения по предотвращению опасных инцидентов и отработке взаимодействия специалистов угольной компании, охранного предприятия и спасательных служб состоялись на складе ГСМ гаража «Сибиргинский».

По легенде учений на объекте «Южного Кузбасса» из-за разгерметизации трубопровода произошел разлив 200 тонн нефтепродуктов. На площадке в 6,5 тысяч квадратных метров, огороженной земляными валами, создалась условная угроза загрязнения почвы, возгорания и риски для персонала.

Обнаружение, быстрое информирование ответственных, вызов специализированных служб и организация их сопровождения работниками охранного предприятия – все эти этапы были выполнены. На место в положенный срок и с необходимым оснащением прибыли пожарные 24-го отряда ФПС ГПС по Кемеровской области, часть которого базируется на промышленной площадке разреза «Сибиргинский». В норматив уложились и представители аварийно-спасательного формирования «Служба экологической безопасности», базирующегося в Новокузнецке.

Специалисты отработали ограждение нефтяного пятна бортами, препятствующими его распространению, запуск мотопомпы для откачки горюче-смазочных материалов, а также нанесение абсорбирующих порошков и пенообразователей, которые помогают предотвратить возгорание нефтепродуктов.

«При эксплуатации складов ГСМ важно, чтобы они были оснащены газовыми анализаторами, автоматически срабатывающими при задымлении, а трубопроводы легко перекрывались запорной арматурой. Главный итог таких учений – это проверка знаний норм безопасной эксплуатации таких объектов, согласованность действий работников нашей компании и специализированных служб. Учения прошли успешно», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Экономика
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kuzbassnews.ru
30/09/2020
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Новости Кузбасса

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