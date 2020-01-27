«Южный Кузбасс» готовит молодые кадры

На предприятиях угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») в 2019 году 354 учащихся высших и средних специальных учебных заведений прошли практику в рамках программы по подготовке молодых специалистов.
В подразделениях угольной компании учебные, производственные и преддипломные практики прошли обучающиеся семи учебных заведений, в том числе Междуреченского горностроительного техникума, Кузбасского государственного технического университета и Учебного центра ПАО «Южный Кузбасс».
Во время практик молодые люди смогли не только применить полученные теоретические знания, но и освоить рабочую профессию: например, студенты третьего курса МГСТ специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» по завершению производственной практики получили удостоверения автослесаря. Кроме рабочих специальностей, среди практикантов – студенты, обучающиеся по направлениям «Компьютерные системы и комплексы», «Финансы и кредит».
Также практику прошли ребята, обучающиеся в КузГТУ по целевому набору от «Южного Кузбасса». Это студенты по специальностям «Маркшейдерское дело», «Безопасность технологических процессов и производств», «Электрификация и автоматизация горного производства» и др. Успешные в учебе «целевики» получают дополнительную стипендию от «Южного Кузбасса», а после завершения обучения молодым людям гарантировано дальнейшее трудоустройство.
«Производственная практика для студентов – отличная возможность не только получить бесценный опыт на производстве, но и зарекомендовать себя в трудовых коллективах. В 2020 году мы планируем принять на практику более 620 человек», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.
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