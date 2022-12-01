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«Южный Кузбасс» играет в баскетбол

В угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») состоялся турнир по баскетболу среди работников подразделений компании. 

Соревновались сборные команды разрезов «Сибиргинский» и «Ольжерасский», ЦОФ «Сибирь», ЦОФ «Кузбасская», ОФ «Красногорская», ГОФ «Томусинская», шахт имени В.И. Ленина, «Сибиргинской», Томусинского автотранспортного управления, службы по монтажу горно-шахтного оборудования, «Взрывпрома Юга Кузбасса», управления ПАО «Южный Кузбасс».

После серии отборочных игр в полуфинале встретились баскетболисты ЦОФ «Сибирь» и «Взрывпрома Юга Кузбасса», службы по монтажу горно-шахтного оборудования и управления «Южного Кузбасса». Упорная борьба определила двух финалистов – ими стали обогатители «Сибири» и монтажники управления по подземной добыче угля 

По итогам соревнований победители турнира – баскетболисты ЦОФ «Сибирь», на второй ступени пьедестала – служба по монтажу горно-шахтного оборудования, почетное третье место у управления «Южного Кузбасса». 

Лучшими игроками турнира по баскетболу признаны Артем Вахрамеев (служба по монтажу горно-шахтного оборудования) и Евгений Романов (ЦОФ «Сибирь»). 

«Спорт сплачивает коллектив, учит работать в команде. В этом году сотрудники компании встретились на футбольном поле, волейбольной площадке, играли в теннис, соревновались в лыжных гонках, участвовали в летней корпоративной спартакиаде. Впереди на старт выйдут пловцы», – отметил управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

 

Фото: Южный Кузбасс

 

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kuzbassnews.ru
01/12/2022
Спорт
Междуреченск
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