«Южный Кузбасс» играет в шахматы

Работники угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приняли участие в открытых региональных соревнованиях по быстрым шахматам.

Шахматный турнир проводился в рамках Международного форума «Угольная отрасль – новые реалии» (6-8 октября, Кемерово). В соревнованиях приняли участие пять команд, представлявших угледобывающие компании. Турнир проводился по круговой системе: каждый играет с каждым. Победителем становится игрок или команда с наибольшим количеством очков.

Каждый член команды «Южного Кузбасса» встретился с четырьмя соперниками своей «весовой категории». По итогам всех партий шахматисты компании всего на два очка отстали от чемпионов. При этом лучшим игроком на первой доске был признан помощник машиниста экскаватора разреза «Сибиргинский» Роман Сопельняк, не проигравший ни одной партии.

«Наши сотрудники всегда с удовольствием участвуют в самых разных мероприятиях. Из недавних – развлекательный турнир «Триатлон», молодежная спартакиада, квест-игры, велопробеги. Это говорит о том, что у нас работают люди с активной жизненной позицией и широким кругом интересов», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: Южный Кузбасс