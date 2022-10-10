Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» играет в шахматы

Работники угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приняли участие в открытых региональных соревнованиях по быстрым шахматам.

Шахматный турнир проводился в рамках Международного форума «Угольная отрасль – новые реалии» (6-8 октября, Кемерово). В соревнованиях приняли участие пять команд, представлявших угледобывающие компании. Турнир проводился по круговой системе: каждый играет с каждым. Победителем становится игрок или команда с наибольшим количеством очков.

Каждый член команды «Южного Кузбасса» встретился с четырьмя соперниками своей «весовой категории». По итогам всех партий шахматисты компании всего на два очка отстали от чемпионов. При этом лучшим игроком на первой доске был признан помощник машиниста экскаватора разреза «Сибиргинский» Роман Сопельняк, не проигравший ни одной партии.

«Наши сотрудники всегда с удовольствием участвуют в самых разных мероприятиях. Из недавних – развлекательный турнир «Триатлон», молодежная спартакиада, квест-игры, велопробеги. Это говорит о том, что у нас работают люди с активной жизненной позицией и широким кругом интересов», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

 

 

Фото: Южный Кузбасс

Спорт
Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
10/10/2022
Спорт
Экономика
Междуреченск
Мыски

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus