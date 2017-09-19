«Южный Кузбасс» – лучший в области охраны труда

Угольная компания «Южный Кузбасс» стала лучшей в организации охраны труда среди крупных промышленных предприятий Кемеровской области.

Компания отмечена по итогам Всероссийского конкурса «Успех и безопасность».Всего в нем приняли участие более 10 тыс. организаций, в том числе около 500 из Кузбасса. Жюри изучило мероприятия «Южного Кузбасса» по обеспечению безопасного труда, статистику травматизма, профзаболеваний, рассмотрело материалы по проведению специальной оценки труда, медосмотров, обеспечения средствами индивидуальной защиты.

«Каждый год компания «Южный Кузбасс» направляет значительные средства на обеспечение безопасных условий труда, в прошлом году эта цифра составила 275 млн рублей», – отметил управляющий директор компании «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.