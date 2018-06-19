Угольная компания «Южный Кузбасс» меняет пылеулавливающее оборудование в котельной шахты «Сибиргинская».

Циклоны для сухой очистки газовустанавливаются в котельной, которая обеспечивает теплом протяжённые подземные выработки шахты «Сибиргинская», а также все наземные сооружения.

Циклоны очищают газы, выделяющиеся при сжигании топлива в котлах. Частицы пыли и вредных веществ за счет вращения воздуха движутся к наружной стене циклона и поступают в пылевой бункер, а в атмосферу выходит очищенный воздух. Оборудование обеспечивает высокую степень очистки дымовых газов. Всего в водогрейной части блочной котельной шахты запущены пять новых циклонов, еще один планируется заменить на воздухонагревательной установке.

«Новое оборудование уменьшает воздействие угольного производства на окружающую среду, эти мероприятия реализуются в рамках нашего проекта «Мы – за чистый воздух!», – отметил управляющий директор «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.