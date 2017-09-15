«Южный Кузбасс» модернизировал очистные сооружения

Угольная компания «Южный Кузбасс» модернизировала водные очистные сооружения на разрезе «Сибиргинский». Вложения составили более 8 млн рублей. Обновление оборудования позволило почти в шесть раз снизить объем сброса загрязняющих веществ в реку.
Сточные воды на разрезе проходят семь ступеней очистки. В ходе модернизации было обновлено оборудование на ряде участков, в частности установлен новый резервуар-усреднитель, из которого сточные воды равномерно подаются в отстойники и далее на аэротенки.
В аэротенках осуществляется самый важный этап – биологическая очистка воды с помощью микроорганизмов. Для их стабильного обитания и увеличения эффективности очистки здесь установили специальное оборудование. Также на этом участке выделили приемную камеру для нефтепродуктов и сделали колодец для их сбора. Это исключило даже случайное попадание нефтепродуктов в окружающую среду.
«Установленное оборудование гарантирует высокую чистоту воды, которая попадает в реку Мрас-Су», – отметил управляющий директор «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.
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