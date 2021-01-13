«Южный Кузбасс» на 20 процентов нарастил объемы добычи угля в 2020 году

На разрезах и шахтах угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») в 2020 году добыто 10,4 млн тонн угля, что на 20% превышает показатель 2019 года.

На обогатительных фабриках «Южного Кузбасса» переработали 9,7 млн тонн угля – на 12% больше, чем за январь-декабрь предыдущего года. Потребителям отгружено более 7,5 млн тонн готовой продукции, что на 17% превышает показатель 2019-го. Объем вскрышных работ на разрезах компании вырос на 13%, а показатель проходки горных выработок на шахтах «Южного Кузбасса» увеличился на 8% к данным 12 месяцев 2019 года.

Значительный вклад в «копилку» компании внес разрез «Красногорский»: здесь в прошлом году добыли свыше 4,6 млн тонн угля. Более 2 млн тонн из них – антрацит высоких качественных характеристик, горнякам удалось нарастить объемы его производства на 77% к данным 2019 года.

В 2020 году выросли производственные показатели и на других предприятиях открытой добычи угля «Южного Кузбасса»: на разрезе «Сибиргинский» добыто более 2 млн тонн, на разрезе «Ольжерасский» - свыше 1 миллиона тонн.

«Мы продолжаем сотрудничество с подрядными организациями, запускаем новую технику и реализуем целевые программы восстановления оборудования. Все это позволяет стабильно и безаварийно работать, выполнять требования наших потребителей по качеству и количеству поставляемой продукции», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.