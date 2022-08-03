«Южный Кузбасс» наградил участников конкурса детского рисунка «Славен труд твой, шахтер!»

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») подвела итоги конкурса рисунков среди детей работников подразделений. Картины станут экспонатами выставки к профессиональному празднику – Дню шахтера.

Полтора месяца ребята в возрасте 5-14 лет рисовали на тему угледобычи и обогащения.

Торжественная встреча с участниками состоялась в конференц-зале управления «Южного Кузбасса». Сотрудники компании подготовили презентацию картин юных художников и викторину: ребята вспомнили профессии угольных предприятий и ответили на вопросы о работе шахтеров. Самые активные получили призы. После познавательной разминки мальчишки и девчонки показывали свои работы, рассказывали об истории их создания.

Все участники конкурса рисунков «Славен труд твой, шахтер!» получили награды. Управляющий директор угольной компании «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко вручил пакеты с подарками, для каждого юного художника нашел тёплые слова и пожелания.

«В компании ведется масштабная работа с подрастающим поколением: студенты техникумов и вузов приходят на экскурсии, школьники вовлечены в профориентационные проекты для старшеклассников. Эта работа ведется совместно с образовательными организациями. Цель – привлечение кадров в горнодобывающую отрасль. «Южный Кузбасс» возрождает и семейные традиции, рассказывая и показывая детям работников, где трудятся их родители», – рассказала директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Бай.

Фото: пресс-служба компании