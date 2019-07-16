«Южный Кузбасс» наращивает объемы производства

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») на 18% увеличила объем добычи во втором квартале 2019 года по сравнению с первым. Выросли и другие производственные показатели.

За апрель-июнь 2019 года шахтеры и горняки «Южного Кузбасса» добыли 1,8 млн тонн угля, что на 18% больше, чем за январь-март. В том числе добыто 1,2 млн тонн угля коксующихся марок, что на 20% превышает аналогичный показатель первого квартала.

Рост объема вскрышных работ превысил 21%: на разрезах угольной компании за апрель-июнь 2019 года переработано порядка 8,6 млн кубометров горной массы. Подготовительные коллективы шахт «Южного Кузбасса» во втором квартале прошли 1,4 тыс. погонных метров горных выработок, что на 12% превышает данные первого квартала.

В апреле-июне выросли также показатели переработки угля на обогатительных фабриках (+17% к предыдущему кварталу) и отгрузки: потребителям отправлено на 20% продукции больше, чем в первые три месяца 2019 года.

«Реализация программы модернизации горной техники, оперативный ремонт и восстановление горнотранспортного оборудования позволили нам в этом году начать наращивать объемы добычных и подготовительных работ. Планируем придерживаться нарастающих темпов и в будущие периоды», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.