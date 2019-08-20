«Южный Кузбасс» наращивает производительность

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») на 15% увеличила объем добычи в июле 2019 года по сравнению с июнем и на 19% по сравнению с июлем 2018 года.

За июль шахтеры и горняки «Южного Кузбасса» добыли 681 тысячу тонн угля, что на 15% больше, чем за июнь 2019-го. В том числе добыто 368 тысяч тонн угля коксующихся марок, что на 27% превышает аналогичный показатель предыдущего месяца и на 91% - июля 2018 года.

Подготовительные коллективы шахт «Южного Кузбасса» в июле прошли 716 погонных метров горных выработок, что на 23% превышает данные июня. Рост объема вскрышных работ превысил 16%: на разрезах угольной компании в июле 2019 года переработано порядка 3,4 млн кубометров горной массы.