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"Южный Кузбасс" назвал лучших по профессии

Среди работников угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») прошли конкурсы лучших по профессии. Соревновались горняки и шахтеры, обогатители, водители, ремонтники. Заслуженные награды в преддверии Дня шахтеров получат более 100 работников.

В управлении по подземной добыче угля определили лучшие звенья проходческих и очистных бригад, самых знающих электрослесарей и умелых горномонтажников. Оценили подготовку вспомогательных горноспасательных команд. В этом году организаторы усложнили практическое задание для электрослесарей. Если раньше конкурсанты искали неисправность в пускателе, то в этот раз к пускателю подключали электродвигатель и запускали всю цепочку в работе.　

На разрезах свое мастерство показали машинисты шагающих, электрических и гидравлических экскаваторов, буровых станков и бульдозерной техники. Участники управляли огромными машинами, грузили уголь и горную массу, бурили скважины.　

В управлении по обогащению и переработке угля для участия в конкурсе профмастерства собрались аппаратчики углеобогащения и машинисты установок обогащения и брикетирования, операторы пульта управления.　

В Томусинском автотранспортном управлении с теорией и практикой профессионально справились водители карьерных самосвалом «БелАЗ» разной грузоподъемностью и водители автомобилей «КамАЗ». Конкурсанты ответили на вопросы о правилах дорожного движения и устройству автомобиля, технике безопасности. На площадке, где проходила практическая часть конкурса, их ждали ставшие уже традиционными испытания: колея, ворота, параллельная парковка, стоп-линия.　

Самого быстрого, умелого и знающего определили и среди пробоотборщиков и лаборантов химического анализа.　

Электрослесари, слесари по обслуживанию и ремонту оборудования, электрогазосварщики также вышли показать свои знания и опыт. Практическая часть у сварщиков состояла из двух заданий: сварки двух частей труб и разделительной резки металлического листа. 　

«Подобные соревнования повышают престиж профессии, позволяют определить и поощрить лучших, стимулируют работников к саморазвитию, появляется желание поднять свой профессиональный уровень», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Экономика
kuzbassnews.ru
12/08/2021
Экономика

Новости Кузбасса

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