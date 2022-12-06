«Южный Кузбасс» обеспечит студентам оплачиваемую практику и карьеру в компании

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел») рассказали студентам старших курсов о возможностях преддипломной практики и трудоустройства. Учащиеся пообщались с профильными специалистами компании и получили информационные буклеты-памятки.

Встречи с представителями компаний и предприятий прошли в Томь-Усинском энерготранспортном техникуме, Сибирском государственном индустриальном университете и Кузбасском государственном техническом университете.

На мероприятии «День «Южного Кузбасса» в ТУ ЭТТ» студенты выпускных курсов техникума пообщались с профильными специалистами компании, узнали об ее истории и производственных достижениях, планах и потребностях в кадрах. Особый интерес вызвал мастер-класс «Собеседование с работодателем», на котором молодые люди узнали 10 основных правил успешного собеседования и попробовали себя в роли соискателей.

В СибГИУ Дни индустриальных партнеров были организованы по отдельным направлениям. Представители «Южного Кузбасса» пообщались с будущими горными инженерами, специалистами информационных технологий, механиками, электромеханиками и строителями. В открытом диалоге выпускники вуза узнали о возможностях трудоустройства, о социальных программах «Южного Кузбасса», корпоративном спорте, общественной и творческой деятельности компании. Впечатления дополнили видеофильм и презентация о компании, а также подарочные буклеты-памятки с корпоративной символикой.

В «День карьеры» специалисты «Южного Кузбасса» встретились со студентами горного института КузГТУ, в том числе с учащимися целевого направления. Будущие обогатители, механики, инженеры по подземным и открытым горным работам, специалисты техносферной безопасности узнали информацию о компании, задали специалистам вопросы. В частности, студентов-междуреченцев интересовало трудоустройство в родном городе и оплачиваемые практики. «Южный Кузбасс» готов предоставить выпускникам обе позиции.

«Качественно отработанная преддипломная практика и успешная защита диплома – отличный старт для начала карьеры. Если всё это состоялось в «Южном Кузбассе», велика вероятность, что вчерашний студент придёт трудоустраиваться в уже знакомый коллектив. Ежегодно в ряды работников «Южного Кузбасса» вступают десятки молодых сотрудников – выпускников вузов и техникумов. Это позволяет сформировать устойчивый кадровый резерв наших предприятий», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбас»