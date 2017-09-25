«Южный Кузбасс» обеспечивает бесплатным углем

Угольная компания «Южный Кузбасс» с начала года бесплатно отгрузила уголь более полутора тысячам работников и пенсионеров, проживающим в домах с печным отоплением.
Согласно коллективному договору «Южный Кузбасс» обеспечил более 900 работников бесплатным углем из расчета 7,8 тонны на очаг. Также компания доставила топливо в дома более 600 пенсионеров-ветеранов предприятия в Междуреченске и Мысках.
«Наши работники и ветераны ежегодно получают качественный уголь для личных нужд. Поставленное им топливо хорошей калорийности и низкой зольности», – отметил управляющий директор компании «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.
25/09/2017
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