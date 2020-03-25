«Южный Кузбасс» обновляет оборудование на обогатительной фабрике

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») в рамках инвестиционной программы приобрела для обогатительной фабрики «Красногорская» новое оборудование. Затраты составили более 37 млн рублей. Обновление техники для обогащения угля направлено на увеличение объемов переработки сырья и обеспечение высоких качественных показателей производимого угольного концентрата.

Для фабрики приобрели магнитный сепаратор, а также барабаны и коробы для эксплуатируемых на фабрике сепараторов и грохотов. Магнитный сепаратор в процессе работы отделяет магнетит из суспензии воды и шлама, затем магнетит используется на фабрике в процессе обогащения: он помогает разделять рядовой уголь на концентрат и пустую породу.

Кроме того, на фабрике «Красногорская» провели ряд ремонтных работ: на двух уже используемых магнитных сепараторах специалисты установили новые высокопроизводительные барабаны для выделения магнетита из некондиционной суспензии. Также на фабрике заменили короба у пяти грохотов, предназначенных для разделения угля на классы, отмывания магнетитовой суспензии и обезвоживания концентрата перед его отправкой на склад готовой продукции.

«Внедрение новой и восстановление действующей техники призваны обеспечить стабильную и эффективную работу предприятия. Сегодня это особенно важно для выполнения производственной программы, направленной на увеличение объемов переработки угля и обеспечение высоких качественных показателей», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.